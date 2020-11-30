Сеул, , 04:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 438 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 414 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию Южной Кореи из-за рубежа. Центр отмечает, что уже второй день ежесуточно в стране выявляют менее 500 инфицированных после резкого скачка до 581 за 26 ноября. Специалисты не исключают, что снижение заболеваемости может быть связано со снижением количества проводимых тестов во время выходных дней.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 34 201 случай инфицирования SARS-CoV-2. Также за 29 ноября в стране скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея достигло 526.