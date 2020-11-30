Пекин, , 04:39 — REGNUM Строительство Центра зимних видов спорта Укэсун, который также является площадкой для подготовки к хоккейным соревнованиям на Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, было полностью завершено, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Пекинской штаб-квартиры крупных строительных проектов, расположенный к юго-востоку от гимназии Укесун, места проведения хоккейных соревнований Пекина 2022 года, ледовый спортивный центр Укесун занимает площадь 38 960 квадратных метров.

В Ледовом спортивном центре Укесон имеется также два этажа под землей, которые используются как ледовые катки, а также два этажа над землей, который представляют из себя залы поддержки спортивной культуры и театр на 900 мест.

Во время Олимпиады ледовый спортивный центр Укесон будет использоваться для тренировок спортсменов. Он соединен с местом проведения соревнований специальными подземными переходами. После соревнований он будет использоваться как место занятия фитнесом и развлечений.

В Ледовом спортивном центре Укесон установлены два стандартных хоккейных поля. Он использует технологию транскритического прямого охлаждения углекислого газа для производства льда, экономя более 40% энергии по сравнению с традиционным.

Внешняя ненесущая стена украшена снежинками, которые будут падать ночью в пяти цветах, выполненных по передовой технологии, которая имеет каскадный и затеняющий эффект.

Зимние Олимпийские игры 2022 года запланированы пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а за ними последуют Паралимпийские игры, назначенные продлятся с 4 по 13 марта.