Владивосток, 30 ноября 2020, 04:38 — REGNUM В образовательных учреждениях Владивостока продолжаются карантинные меры из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Из общего количества выявленных случаев заражения — 231 за сутки, 111 положительных тестов — в столице Приморья. Отдельных очагов заражения в городе не зафиксировано.
«Из-за коронавируса 30 ноября закрыто семь групп в семи детских садах. 18 классов в 14 школах Владивостока переведены на дистанционное обучение», — пояснили в городской администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявленные случаи заражения короновирусом за сутки не снижаются — 231 положительный тест выдан лабораториями за последние 24 часа, днём ранее — 228.