Оттава, , 04:29 — REGNUM Власти Канады продлили действие запрета на въезд на территорию страны граждан других стран до 21 января, сообщает пресс-служба канадского министерства общественной безопасности.

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«Ограничения на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продлеваются по 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве не исключают, что запрет на въезд может быть и продлен для граждан Соединенных Штатов. Пока этот запрет действует до 21 декабря.

По последним данным, в Канаде выявили более 370 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. Уже выздоровели около 294 тыс. пациентов, еще более 12 тыс. с болезнью не справились и скончались.