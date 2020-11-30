Нижневартовск, Югра, , 02:04 — REGNUM Житель Нижневартовска (Югры) дозвонился до поликлиники с 1 200 раза. Как утверждает вартовчанин в своём посте в паблике «ЧП [В] Нижневартовске», врач пришёл к его больной матери на третий день.

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Вартовчанин сообщает, что 23 ноября у его матери, почётного донора и ветерана труда, 23 ноября поднялась высокая температура.

«Со всеми признаками ковида, мы попытались вызвать врача на дом. Позвонив в поликлинику №2 тысячу двести раз, постоянно натыкались на короткие гудки. Мы всё-таки дозвонились, и нам сказали, что врач спешит на помощь. Но ни 23, ни 24, ни 25 врача не было», — сетует мужчина.

Тогда он пошёл в поликлинику сам, и решил выяснить, почему трубку не берут в регистратуре.

«Я подошёл к окошку диспетчера. Включил камеру. И начал звонить. А, оказывается, диспетчеры (не знаю уж, по чьей указке) сняли трубку с аппарата, и просто тупо положили её на стол! И поэтому дозвониться было нереально», — возмущается автор поста.

Финал истории тоже был удручающим. Врач пришёл, выписал антибиотики, «а как выздоровеете, приходите, если хотите, и сдавайте анализы», сетует на качество медпомощи житель Нижневартовска.

Напомним, что Нижневартовск является одним из крупных очагов коронавируса в Югре. Недавно ковид выявили у главы столицы Самотлора Василия Тихонова.

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