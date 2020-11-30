Ла-Пас, , 01:52 — REGNUM Боливия начнет новый этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, 1 декабря, сообщает пресс-служба боливийского минздрава.

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В соответствии с указом президента Боливии Луиса Арсе, в стране возобновят работу учреждения культуры, спортзалы, религиозные учреждения и заведения рекреационной сферы. При этом деятельность будет вестись с полным соблюдением необходимых санитарных требований. Ослабленные ограничения будут действовать до 15 января 2020 года.

По последним данным, в Боливии с начала пандемии выявили 144 592 зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 8949 человек.