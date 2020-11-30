Бейрут, , 01:12 — REGNUM Власти Ливана намерены ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, с 30 ноября, сообщает ливанское Национальное новостное агентство.

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Сообщается, что в первую очередь послабления карантина затронут предприятия Ливана, которым разрешат возобновить работу. Тем не менее в стране будет действовать комендантский час, а заведениям общественного питания будет разрешено работать лишь при 50% заполняемости. Ночные клубы и бары останутся закрытыми.

Предполагается, что частичное возобновление деятельности предприятий позволит бизнесу компенсировать часть потерь, понесенных из-за пандемии, за счет работы в новогодние праздники.

По последним данным, в Ливане общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 126 944. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 1004 человека.