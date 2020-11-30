Москва, , 08:09 — REGNUM Заявление бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко в интервью Национальной службе новостей о том, что не нужно вакцинировать от коронавируса всё население страны, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё отношение 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Онищенко в своём репертуаре! «Пенсионерам нужно питаться чуть-чуть впроголодь!» — это тоже его высказывание. Когда центр «Гемалеи» разработал вакцину, то Гинцбург сказал, что людям старше 60 лет прививаться не нужно, так как у них есть хронические заболевания!», — пишет Инна И.

Многие комментаторы оказались согласны с мнением Онищенко. По их видению, процедура вакцинации должна проходить добровольно и с учётом опасности препарата для людей разных категорий.

«Я с Онищенко согласна. Логично, что сначала надо защитить наиболее рискованные слои населения. Мы же все знаем, что вирус прежде всего не щадит пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто по долгу службы сталкивается с ним. А это уже немало народу. Если они привьются, то это остановит распространение коронавируса. Это тоже массовая вакцинация. К тому же все-таки прививка показана далеко не всем, и поголовно каждого прививать было бы глупо. И потом, не все хотят. Принуждать никого не будут. Это дело добровольное», — считает Регина В.

Другие пришли к выводу, что руководство страны найдёт способ, как заставить население поставить себе вакцину от коронавируса. По видению людей, на это у государства есть все необходимые рычаги.

«Вакцинировать годовалой вакциной старых и больных людей является верхом бессердечия и злобы. Хотя все трубят про добровольный характер, но я полагаю, что власти смогут найти и внеправовые рычаги давления на людей. Хочешь устроиться на госслужбу или в сферу, работающую с людьми, то делай прививку. Их даже могут сделать платными, так как государству будет двойной доход», — поделился мнением Роман Г.

Часть граждан напомнила, что испытание отечественной вакцины до сих не превысило и года, что говорит о том, что неё применение не исключает возникновение различных побочных эффектов и заболеваний.

«Вакцинация должна быть добровольной, бесплатной, а главное — качественной вакциной. А эта не прошла должным образом исследования! Неизвестно как она скажется впоследствии на организм!», — пишет Марина С.

Напомним, 29 ноября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Национальной службе новостей заявил, что не нужно вакцинировать от коронавируса всё население страны.