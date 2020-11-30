Рабат, , 01:06 — REGNUM В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 350 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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По его данным, за 29 ноября в стране выявили 4115 инфицированных новым коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в Марокко выявили 353 803 зараженных SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки на марокканской территории скончались еще 50 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Марокко выросло до 5789. С начала пандемии в королевстве выздоровели 3092 314 пациентов. В настоящее время 1041 заболевший коронавирусной инфекцией находится в реанимации.