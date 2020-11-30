Кишинёв, , 00:59 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и, вместе с ним, ряд ограничений вновь вводится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Молдавии. Режим вступил в силу 30 ноября, согласно постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

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Ограничительные меры будут действовать в стране до 15 января. Руководителям частных компаний во врем режима ЧП рекомендовано перевести часть персонала на удалённый режим работы и мониторить состояние людей на местах, наличие средств защиты от вируса, а также соблюдать ряд других противоэпидемиологических мер. Введён запрет на работу ночных клубов, ресторанов, кафе в ночное время. Отменяются любые массовые мероприятия, в том числе конференции, спортивные соревнования и олимпиады. Все культурные и развлекательные заведения в стране закрываются.

Гражданам нельзя собираться на улице группами более трёх человек, а лицам старше 63 лет можно выходить из дома только в магазин, либо в аптеку. Сохранён запрет на въезд в Молдавию граждан из стран, включённых в красную зону, а граждане республики, вернувшиеся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу обязаны пройти двухнедельный карантин.

На сегодняшний день в Молдавии выявлено 105 852 случая заражения коронавирусом, 28 ноября было зафиксировано 1712 новых выявленных случаев заражения коронавирусом, что составляет наибольший суточный прирост по числу заражений с начала пандемии COVID-19.

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