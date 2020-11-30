Тюмень, , 00:57 — REGNUM Тюменскому центру «Милосердие» для бездомных необходима продовольственная помощь. Учреждение получает финансы из областного бюджета на содержание 96 подопечных, тогда как в центре на сегодня 140 обитателей, сообщает «Вслух.ру».

Зимой бездомные ищут пристанище, чтобы избежать участи жертв сибирских морозов, и находят его в центре. Но на сегодня «Милосердию» не хватает финансов на питание постояльцев, которые пребывают здесь сверх лимита.

Тюменцев просят оказать продовольственную или финансовую помощь центру для бездомных. Реквизиты и виды помощи указаны на сайте центра «Милосердие».