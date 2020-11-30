Ростов-на-Дону, , 00:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону для диагностики ковидной пневмонии в тестовом режиме начнёт работу компьютерный томограф. Оборудование получила горбольница №6, на базе которой развёрнут стационар для пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением на коронавирус. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Посетил городскую больницу №6. Здесь подготовлен к работе в тестовом режиме новый аппарат КТ. Он позволит увеличить количество проводимых исследований и сделать КТ более доступным для ростовчан. Модульное здание, где расположен новый томограф, оборудовано специальным подъёмником, чтобы сделать исследования органов дыхания могли и ростовчане с ограничениями по здоровью», — написал градоначальник в Instagram.

В настоящее время на базе лечебного учреждения развёрнуто 90 провизорных коек.

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