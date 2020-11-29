Москва, , 23:46 — REGNUM Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что для минимизации риска заражения коронавирусом можно использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

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"Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — сказала она в эфире Первого канала.

В свою очередь эпидемиолог Александр Горелов отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается. Поэтому, добавил он, применение спецсредств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 2 269 316 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 39 527 человек, выздоровели — 1 761 457. Всего было проведено более 75,9 млн тестов на COVID-19.

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключает, что в ближайшем будущем могут возникнуть новые виды вируса гриппа со смертностью 35−40%.

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