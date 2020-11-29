Минск, , 23:39 — REGNUM Дестяки человек были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах Белоруссии 29 ноября. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 380 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 300 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября в Минске и других городах Белоруссии прошли очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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