Москва, , 23:49 — REGNUM Материал РИА Новости, в котором добровольцы, участвовавшие в конфликте в Нагорном Карабахе, рассказали о том, почему Азербайджан получил преимущество и за счёт чего победил в войне, вызвал неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Одного не могу понять, армяне сами признаются, что на стороне армян воевали граждане других стран. И одновременно же они обвиняют Баку в том, что на стороне Азербайджана воюют наемники. В чем дело?», — задаётся вопросом Николай Г.

Многие комментаторы отметили тот факт, что сторона Армении преподносит граждан других стран, принявших участие в конфликте на территории Карабаха, добровольцами, но, в то же время, обвиняет Азербайджан в использовании наёмников.

«На стороне Армении воевали добровольцы, а на стороне Азербайджана наемники. Парадокс», — написал Николай Б.

Часть пользователей оказалась возмущена данными свидетельствами. По их видению, проигравшая сторона попросту пытается обосновать свои неудачи тем, что противник якобы обладал невероятно большими преимуществами.

«Я больше не буду ругаться, честно! Но скажу так, на стороне Азербайджанцев воевали, Пакистанцы неандертальцы, турки, марсиане, израильский камикадзе, сирийские туркаманы бацынызы сиканы, но ни одного азербайджанца. Вас победили жители Нарнии», — возмущается Джавад Б.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что данные добровольцы рассказали не правдивые истории.

«Воевали бы так, как писали — цены бы им не было. Не слышно победителей. Видать, они не воины, а сочинители», — пишет Мулланур И.

Напомним, 28 ноября добровольцы, участвовавшие в конфликте в Нагорном Карабахе, рассказали РИА Новости о том, почему Азербайджан получил преимущество и за счёт чего победил в войне.