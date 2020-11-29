Москва, , 23:25 — REGNUM Заявление сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимавой о том, что эксперты признали США неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Достроят обязательно. Это уже вопрос чести даже не Газпрома, а Владимира Путина и Сергея Лаврова. И всё будет сделано. Ведь можно где-то что-то уступить, а здесь приобрести», — поделился мнением пользователь Aleksandr.

Многие комментаторы сошлись во мнении с Яфимавой. По их видению, США пытаются создать препятствия на пути строительства российского газопровода правовыми методами, а Россия раз за разом их переступает доводя возведение конструкции до своего логического конца.

«На самом деле эта сильно русская американская девочка имеет в виду только одно. Всё препятствия, которые США чинит СП-2, выглядят какими-то беззубыми. Они пытаются бороться с СП-2 в правовом поле, а Россия на это поле клала с прибором, или вводят санкции, от которых никому не холодно и не жарко. Проект в большей мере европейский, а европейцам нужен газ и не нужна лишняя, прокладка на его пути в виде Украины», — пишет Alex.79.

Другие же усмотрели в политике санкций Вашингтона способ усложнить России жизнь. Таким образом, оттягивая реализацию проекта США, по-сути, ослабляют экономику России и заставляют её распродавать свои энергоресурсы по самым низким ценам.

«США очень даже заинтересованы, чтобы России распродала остатки своих природных ресурсов именно сейчас, когда мировые цены на нефть близки к минимуму», — написал пользователь Alexandr.

Ранее Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Яфимаву сообщил, что США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций.