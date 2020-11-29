Анкара, , 22:17 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в Турции превысило 500 тыс. человек, за минувшие сутки в стране выявили 29 281 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит 29 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за минувшие 24 часа в больницах страны скончались ещё 185 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 13 558.

Напомним, днем ранее в минздраве Турции сообщали о 6714 выявленных случаях заражения и 182 умерших пациентах с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что граждане Турции пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции бесплатно.

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