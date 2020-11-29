Минск, , 21:49 — REGNUM Несколько сотен человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

Так, в настоящее время в обновлённом списке правозащитников числится уже 341 человек. Большинство из них были задержаны в столице страны. Ранее сообщалось о задержании более 200 активистов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, несанкционированные акции протеста, организованные оппозицией, прошли в Минске и других городах страны 29 ноября.

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