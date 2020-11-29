Варшава, 29 ноября 2020, 21:35 — REGNUM Певица Валентина Тронель, представляющая Францию на «Детском Евровидении — 2020», стала победительницей в финале международного песенного конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте детского конкурса.
«Валентина победила на «Детском Евровидении — 2020», — говорится в сообщении.
Финал вокального конкурса «Детское Евровидение — 2020», состоявшийся в формате телемоста в польской Варшаве, прошел 29 ноября. Певица из Франции, занявшая первое место, исполнила песню J'imagine («Я представляю себе»). Конкурсант из Казахстана Каракат Башанова занял второе место, представительница Испании Солеа — третье.
Отметим, что 11-летняя София Феськова, представлявшая Россию, заняла десятое место.
Как передавало ИА REGNUM, ранее организаторы «Детского Евровидения — 2020» определили формат финала международного музыкального конкурса.
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