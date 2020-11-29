Москва, , 21:16 — REGNUM Директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — сказал он в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент «исчезнет по мановению волшебной палочки».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 2 269 316 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 39 527 человек, выздоровели — 1 761 457. Всего было проведено более 75,9 млн тестов на COVID-19.

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не исключает, что в ближайшем будущем могут возникнуть новые виды вируса гриппа со смертностью 35−40%.

Читайте подробнее: Мясников: человечеству грозит новая пандемия с высокой смертностью