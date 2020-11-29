Лондон, , 20:56 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались 215 человек с COVID-19. Об этом свидетельствуют обнародованные 29 ноября данные британского правительства.

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Также сообщается, что суммарное число летальных исходов в стране от данного заболевания на данный момент составляет 58 245. Кроме того, на территории страны за минувшие 24 часа было выявлено 12 155 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Британии составляет 1 617 327.

Напомним, сутками ранее на территории Великобритании было выявлено более 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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