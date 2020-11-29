Женева, Швейцария, , 20:36 — REGNUM Более 564 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в мире за минувшие сутки. Об этом сообщает 29 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего на планете выявлено уже 61 869 330 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки от COVID-19 в мире скончались 8 985 человек, а общее число подтверждённых летальных случаев на планете от данного заболевания составляет 1 448 896.

Напомним, что сутками ранее в мире было зарегистрировано более 747 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что одной вакцины для остановки пандемии коронавирусной инфекции будет недостаточно.

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