Москва, , 20:18 — REGNUM Директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Риант Максютов заявил, что три российские вакцины от COVID-19 используют разные производственные площадки, не конкурируя за них.

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По его словам, три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта.

«Все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом», — сказал он в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Ожидается, что массовое производство вакцины начнется в ближайшие недели.

Ранее в ВОЗ заявили, что Всемирная организация здравоохранения заинтересована во включении российской вакцины от коронавируса в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.

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