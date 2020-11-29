Минск, , 19:38 — REGNUM Более 270 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом 29 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

По данным правозащитников, всего сотрудники правоохранительных органов на территории страны задержали 278 человек.

Ранее сообщалось о задержании более 120 протестующих в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября в городах Белоруссии проходят очередные акции протеста, организованные белорусскими оппозиционерами.

Читайте также: Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии более 120 митингующих