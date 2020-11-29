29 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 19:35 — REGNUM На родине святого Антония Сийского (1477−1556) в архангельском селе Кехта будет установлен памятник. В 2020 году состоялось 500-летие Антониево-Сийского монастыря. Монастырь Святой Троицы был основан на берегу Михайловского озера святым преподобным Антонием Сийским, уроженцем Кехты, расположенной в нынешнем Холмогорском районе Архангельской области. Из-за эпидемии празднование прошло в сокращенном виде. Церемония состоялась благодаря литургии, возглавленной, несмотря на угрозы связанные с эпидемией, Митрополитом Архангельским Корнилием (Синяевым) ,и передачи в дар монастырю огромного колокола от участника совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчака. Колокол передал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев. Монастырь Святой Троицы был основан святым преподобным Антонием Сийским (1477−1556) на берегу Михайловского озера, уроженцем села Кехта, нынешнего Холмогорского района Архангельской области.

Берег Северной Двины у села Кехта Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Житии святого сказано: «Родился Преподобный в 1478 г. в селе Кехта (40 верст до Архангельска, на берегу Северной Двины). Родители угодника Божия считались состоятельными крестьянами. Его отец, Никифор, происходил из Новгорода Великого; мать, Агафия, северянка из Кехты. «Живесте же оба по закону Божию: земледелие творяше, благочестием же и верою преуспевающе, милостынею же и правдою, и к Богу молитвами, и иными добрыми делы,… часто Богови моляхуся сохранитися им от всяких бед и напастей и дать им плод чадородия… Господь… дарова им плод чадородия».

Эскиз памятника Преподобному Антонию Сийскому работы Н.Шек © Надежда Шек

Сын-первенец был наречен Андреем, по преданию, в честь Андрея Первозванного. Потом появились у родителей другие дети, Андрей же стал в семье общим любимцем: «измлада тих, кроток, незлобив, смирен, благонравен зело…, Божественных книг чтению внимаше». И при этом он был красив, строен, отличался крепким здоровьем. Семи лет от роду был отдан в учение: «учителю его дивитися скорому его книжному навычению». Любящие родители дали сыну возможность постичь еще и «иконное писание». После кончины родителей Андрей ушел в Новгород.

Житие Преподобного Антония написал через 21 год после его смерти иеромонах Сийского монастыря Иона. В 1579 г. Житие с просьбой о канонизации Антония отвезли царю Ивану Грозному. Оно настолько заинтересовало старшего сына царя царевича Ивана Ивановича, что он составил новую редакцию Жития. Царевич увеличил текст, заново написал предисловие и Похвальное слово святому, назвав себя вторым автором.

Макет барельефа Преподобного Антония Сийского работы Надежды Шек © Надежда Шек

Антониево-Сийский Свято-Троицкий монастырь широко известен заточением в нем и насильственным пострижением под именем Филарета родственника царя Ивана Васильевича — боярина Федора Никитича Романова, отца будущего царя Михаила Федоровича.

В 1992 году монастырь был возвращен церкви и достиг максимального расцвета в 1990—2010-е годы при игуменах Трифоне (Плотникове) и Варлааме (Дульском).

Село Кехта, в отличие от большинства северных деревень, сохранило племенную ферму крупного рогатого скота, улицы покрыты асфальтом, во многих дворах по нескольку машин и тракторов. Строится храм, сохранился родник Антония Сийского, на древнейшем месте Кехты установлен поклонный крест. Единственное, что омрачает впечатление от села, — потоки мусора, который некоторые жители сбрасывают со своего красивейшего обрыва в сторону Северной Двины. Но это проблема скорее духовности и отношения к малой родине, нежели бытовая.

Поклонный крест в селе Кехта, на родине Андрея-Антония Сийского. Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Надежда Шек, скульптор, г. Архангельск: «Памятник Антонию Сийскому будет вторым моим памятником после скульптуры Федора Абрамова в Архангельске. К работе меня привлек игумен Варлаам (Дульский), предложив кехотскому приходу обратиться ко мне как скульптору. Я давно сотрудничаю с Сийским монастырем и мечтала поставить там к 500-летию поклонный крест. Антоний Сийский очень близкий для меня святой, я часто езжу в монастырь помолиться, еще с 1980-х годов. Всегда очень возвышенная уезжаю из обители. Мы с подругой как-то выпросили ключ от Троицкого собора, чтобы помолиться перед захоронением святого. Открыли огромным ключом огромные ворота и стояли над могильной плитой, крестились и шептали молитвы. А потом пошли после вечерней службы крестным ходом вокруг монастыря. Это так впечатлило!

Поставить памятник Антонию Сийскому в монастыре тоже было бы здорово, но идея кехотского прихода — поставить его на родине святого. Я была воодушевлена красотой кехотской природы — такое удивительное место, несказанное впечатление. В таких местах и должен был появиться великий святой — ведь земля рождает людей, там его родители. Меня спрашивали не хочу ли изобразить на памятнике и родителей Андрея-Антония Сийского. Обычно в памятниках святым изображаются не родители, а другие подвижники. Если удастся сделать памятник, будет замечательно. Меня попросили сделать маленькие рельефчики, чтобы о будущем памятнике знали люди и помогали нам.

Эскиз благоустройства территории у памятника Преподобному Антонию Сийскому в селе Кехта Холмогорского района Архангельской области. © Надежда Шек

Сбор средств идет в эпоху коронавируса, и дело идет не так хорошо, как мы мечтали. Правда, коронавирус может дать понять людям, что без духовной помощи из эпидемии не выбраться. Собраны только начальные тысячи, кехотский приход собирает…

Памятник будет сделан из белого мансурского гранита, месторождение которого в Башкирии. Он имеет очень тонкое зерно, с вкраплением черных кристалликов, не влияющих на качество. Я давно работаю с этим камнем, он очень прочный, не боится дождя и заморозков и достаточно мягкий для обработки».