Салехард, , 19:25 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 195 заражений.

Основные очаги заражения на 29 ноября: Ноябрьск — 29; Надымский и Пуровский район — по 18; Новый Уренгой и Ноябрьск — по 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 29 ноября 26 149 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 17 556 человек, 254 пациента с COVID-19 скончались.