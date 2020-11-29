София, , 17:29 — REGNUM Сотрудники правопорядка Болгарии вышли на улицы столицы страны, города Софии с требованием повышения заработной платы. Об этом 29 ноября сообщают местные СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Силовики рассчитывают на повышение оплаты труда по меньшей мере на 30%. Основным аргументом в пользу указанного требования является служба на передовой борьбы с COVID-19.

Полицейские участвуют в том числе в перевозке пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в стационары.

Напомним, ранее 25 ноября депутаты парламента Болгарии приняли решение повысить с 1 января 2021 года сотрудникам МВД зарплату на 15%, однако подобное решение силовиков не устроило.