Москва, , 17:23 — REGNUM Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о личных качествах бывшего президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС.

Министр отметил, что скончавшийся ученый был простым в общении и очень человечным.

«Он был простым в общении. Человечность в нем подкупала. В нем чувствовалось уважение к любому собеседнику, с кем он вел диалог», — подчеркнул Фальков в комментарии агентству.

Напомним, академик Владимир Фортов скончался сегодня, 29 ноября на 75-м году жизни. Причиной смерти стало заболевание COVID-19.