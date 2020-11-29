Тамбов, , 16:54 — REGNUM В Тамбовской области 29 ноября подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 80 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 820 пациентов, в том числе 32 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 75 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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