Владимир, , 16:52 — REGNUM Во Владимирской области 29 ноября подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 99 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 43 пациента, в том числе 221 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 313 человек, новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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