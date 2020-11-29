Москва, , 16:15 — REGNUM 13 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 29 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» было задержано два рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» было отменено три рейса, еще три задержано; в аэропорту «Шереметьево» было отменено три рейса, еще один задержан.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирский антициклон, который принесёт с собой в Москву солнечную и сухую погоду, а также понижение температуры воздуха до — 12 °C в ночное время и до — 7 °C в дневное, придёт в столичный регион уже в середине следующей недели.