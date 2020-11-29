Москва, , 16:08 — REGNUM Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что повторное заражение коронавирусом конечно возможно, однако, протекать коронавирусная инфекция при повторном заражении будет легче. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам Лукашева, если у пациента есть антитела к коронавирусу, то он, очевидно, уже встречался с этим патогеном. Антитела, так или иначе, остаются и после повторного заражения, правда, насколько их стало больше и стало ли, сказать пока трудно.

При этом эволюция человеческой иммунной системы говорит о том, что при повторном выявлении патогенов в организме, как правило, инфекция протекает существенно легче, и не приводит к тяжелым последствиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения России подтвердили, что повторные случаи заражения коронавирусом в стране фиксировались.