Вашингтон, , 16:00 — REGNUM За прошедшие сутки в США выявили более 155 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает 29 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 155 596 случаев заражения коронавирусом. За тот же период в США скончались 1189 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в США с начала пандемии скончались более 266 тысяч человек. Кроме того, в стране было выявлено более 13 млн случаев заражения коронавирусом.

Днем ранее в США было выявлено более 200 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в ходе выступления на YouTube заявила, что ощутимый спад рождаемости в США может быть последствием пандемии коронавируса.

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