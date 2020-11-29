Москва, , 15:25 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71Александр Мясников не исключает, что в ближайшем будущем могут возникнуть новые виды вируса гриппа со смертностью 35−40%. Об этом Мясников написал на своем Telegram-канале сегодня, 29 ноября.

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По словам Мясникова, смертность от коронавирусной инфекции невысока, а вот смертность от нового вируса гриппа вполне может достигать 35−40%. Мясников подчеркивает, что по данным вирусологов, от крайне серьезной эпидемии человечество отделяют всего две мутации: первая — это переход мутировавшего вируса от животных к человека, а вторая — от человека к человеку.

«В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг! Коронавирус показал, что мы — люди не готовы в принципе», — пишет Мясников.

Специалист считает, что человечество должно сконцентрироваться на создании «универсальной» вакцины против гриппа. Если такая вакцина не будет создана, то погибнут десятки миллионов человек.

Промедление в этом вопросе Мясников считает недопустимым, потому что в случае начала такой пандемии с высокой смертность, остановить её пожарными методами вряд ли удастся, и пандемия коронавируса это хорошо показывает.