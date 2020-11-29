Сингапур, , 14:59 — REGNUM В Сингапуре медики зарегистрировали интересный случай — у матери, зараженной коронавирусом SARS-CoV-2, родился совершенно здоровый ребенок с антителами к этому патогену. Об этом пишет издание Straits Times.

Новорожденный Fred974

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Сообщается, что коронавирус был обнаружен у местной женщины в возрасте 31 года на 10-й неделе беременности. По всей видимости, она заразилась во время поездки в Европу.

Коронавирусная инфекция у неё протекала относительно мягко, тем не менее ее госпитализировали. Через 20 дней женщину выписали из больницы — она вылечилась.

И вот в ноябре она родила здорового мальчика. Обнаружить антитела против коронавируса в крови матери не удалось, а вот у новорождённого их нашли.

Сингапурские врачи считают этот случай весьма интересным, но уже не уникальным — весной 2020 года в этой стране женщина, заразившаяся коронавирусом на 36-й неделе беременности, родила здорового ребенка, и также с антителами.