Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 1,3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 ноября.

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За истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 15 человек. Это семь женщин в возрасте от 55 до 87 лет и восемь мужчин в возрасте от 58 до 85 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 1 тыс. 311 пациентов с COVID-19.

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