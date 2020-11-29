Москва, , 12:21 — REGNUM «Люблю футбол и маму!» Такая надпись появилась сегодня в крупных городах России. В день матери участники «Молодёжки ОНФ» вместе с художниками стрит-арта нарисовали граффити, в которых еще раз признались в любви своим мамам. Кроме того, вместе с Уполномоченными по правам ребенка в регионах ребята поздравили свои подшефные многодетные семьи и вручили им цветы и продуктовые наборы.

В Перми рисунок с поздравлением появился в спортивной школе «Фаворит». Здесь дети учатся играть в футбол, тренировки проходят круглый год. На территории школы находится тренировочный корт, где участники «Молодёжки ОНФ» разместили надпись. Граффити видно и со стороны улицы, и с ближайших дворовых территорий:

«В Пермь уже пришла зима с морозами, поэтому краска в баллончиках замерзала. Нам приходилось бегать в здании спортивной школы и отогревать краску на батарее. Но за 4 часа работы мы справились. Довольно необычное поздравление у нас получилось, это открытка размером со стену, которая будет радовать пермяков еще долгие годы», — отметила в своем комментарии участница команды «Молодёжки ОНФ» Пермского края Алёна Смурыгина.

В Ивановской области накануне праздника совместно с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Океанской ребята поздравили многодетную маму Елену Матвееву, которая воспитывает 12 детей. Участники «Молодёжки ОНФ» вручили семье творческий подарок — футболку с надписью «лучшая мама в мире», а дети прочитали стихи и подарили своей маме большой праздничный плакат.

«Большое спасибо за поздравление и внимание! Со своей стороны хочу пожелать мамам, пустьваши лица устают только от улыбок, пусть ваши руки устают только от букетов цветов, а в доме живут тепло и любовь», — сказала многодетная мама Елена Матвеева.

А на одной из футбольныых площадок Иваново участники «Молодёжки ОНФ» сделали граффити с признанием в любви мамам.

«Поздравляю всех женщин, бабушек, с самым теплым праздником, который согревает души в эти холодные ноябрьские дни. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Пусть забота и тепло ваших детей берегут вас», — пожелала всем мамам уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская.

В Калуге волонтеры совместно с Уполномоченным по правам ребёнка региона Ольгой Коробовой навестили многодетную семью Рэдица, в которой воспитывается пять детей.

В Самаре праздничное граффити украсило спортплощадку в одном из дворов жилого микрорайона на улице Стара-Загора.

«День матери — прекрасный праздник! Только вот любить и заботиться о мамах нужно каждый день. Особенно, когда мы вырастаем и уезжаем в другие города. Часто забываем звонить или отвечаем коротко — все в порядке. Вечно мы чем-то заняты и времени ни на что не хватает. А они продолжают ждать звонка, вестей и любить нас, несмотря ни на что. Пока живы наши матери, мы можем почувствовать себя детьми. А здоровья им придают наша забота и внимание. Желаю всем мамам здоровья, гордости за своих детей и побольше внимания, которое не будет ограничиваться поздравлениями в праздник», — сказал в своем поздравлении заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Праздничная акция «Молодёжки ОНФ» проходит сегодня и в социальных сетях. Так, в Башкирии участники команды с 8 утра запустили 12-ти часовой онлайн марафон «День молодой мамы». В нем принимают участие стилисты, психологи, фитнес-тренеры и другие спикеры, которые в течение всего праздничного дня будут давать молодым мамам полезные советы.

Поздравления ко Дню Матери участники «Молодёжки ОНФ» организовали сегодня в Перми, Калуге, Астрахани, Екатеринбурге, в Мурманске, Пскове, Самаре, Севастополе, Иваново, Кемерово, а также в республиках Хакасия, Удмуртия и в других регионах.