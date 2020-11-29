Москва, 29 ноября 2020, 12:21 — REGNUM «Люблю футбол и маму!» Такая надпись появилась сегодня в крупных городах России. В день матери участники «Молодёжки ОНФ» вместе с художниками стрит-арта нарисовали граффити, в которых еще раз признались в любви своим мамам. Кроме того, вместе с Уполномоченными по правам ребенка в регионах ребята поздравили свои подшефные многодетные семьи и вручили им цветы и продуктовые наборы.
В Перми рисунок с поздравлением появился в спортивной школе «Фаворит». Здесь дети учатся играть в футбол, тренировки проходят круглый год. На территории школы находится тренировочный корт, где участники «Молодёжки ОНФ» разместили надпись. Граффити видно и со стороны улицы, и с ближайших дворовых территорий:
В Ивановской области накануне праздника совместно с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Океанской ребята поздравили многодетную маму Елену Матвееву, которая воспитывает 12 детей. Участники «Молодёжки ОНФ» вручили семье творческий подарок — футболку с надписью «лучшая мама в мире», а дети прочитали стихи и подарили своей маме большой праздничный плакат.
А на одной из футбольныых площадок Иваново участники «Молодёжки ОНФ» сделали граффити с признанием в любви мамам.
В Калуге волонтеры совместно с Уполномоченным по правам ребёнка региона Ольгой Коробовой навестили многодетную семью Рэдица, в которой воспитывается пять детей.
В Самаре праздничное граффити украсило спортплощадку в одном из дворов жилого микрорайона на улице Стара-Загора.
Праздничная акция «Молодёжки ОНФ» проходит сегодня и в социальных сетях. Так, в Башкирии участники команды с 8 утра запустили 12-ти часовой онлайн марафон «День молодой мамы». В нем принимают участие стилисты, психологи, фитнес-тренеры и другие спикеры, которые в течение всего праздничного дня будут давать молодым мамам полезные советы.
Поздравления ко Дню Матери участники «Молодёжки ОНФ» организовали сегодня в Перми, Калуге, Астрахани, Екатеринбурге, в Мурманске, Пскове, Самаре, Севастополе, Иваново, Кемерово, а также в республиках Хакасия, Удмуртия и в других регионах.