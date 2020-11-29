Москва, , 12:15 — REGNUM Более 30 000 школьников из всех регионов России в День матери угостили своих мам вкуснейшими завтраками и порадовали спектаклями. В преддверии праздника Российское движение школьников (РДШ) запустило сразу несколько акций, одна из которых, «Завтрак для мамы», оказалась особенно популярной у школьников.

Акцию «Завтрак для мамы» запустил известный шеф-повар и член координационного совета РДШ Александр Белькович. Он предложил ребятам найти рецепт вкусного завтрака, учитывая те продукты, которые есть под рукой, записать на видео, как они готовят свой кулинарный шедевр и выложить в клипы ВКонтакте с хештегами #РДШ #ЗавтракДляМамы. Акция стартовала 19 ноября, и уже более 1700 школьников выложили видео на свои страницы и в клипы ВК со своими кулинарными репетициями. В комментариях к акции ребята делились рецептами, рассказывали о своих успехах и кулинарных неудачах.

Ассортимент завтраков для мамы оказался очень широк, наибольшей популярностью пользовались хлебо-булочные изделия. Девочки из Никольской школы Костромской области оттачивали кулинарное мастерство на уроке труда, приготовив мамам слоеные пирожки. Ученицы школы номер 6 Учалинского района Башкирии примерили на себя в роли кондитеров: Арина Абдулина приготовила шоколадные кексы, а семклассница Элина угостила маму настоящим тортом.

Акция «Завтрак для мамы» не оставила равнодушными и юных представителей сильного пола. Почти половина роликов в сети от любящих сыновей, которые лихо готовят яичницы-глазуньи, оладьи на кефире и горячие бутерброды. Ребята по всей стране делали омлеты, мини-пиццу, пекли блинчики.

Самые маленькие участники акции из второго класса школы имени Лермонтова Пензенской области в ожидании воскресного события тренировались на пластилине. Красоте их блюд позавидуют маститые повара, а уж мамы точно остались довольны.

Трогательные ролики посмотрели около 4 700 000 человек. 1 декабря эксперты РДШ выберут победителей акции, которые получат в подарок мультипекарь или подписку на музыку ВКонтакте.

Ко празднику юные активисты РДШ, которые пока не сильны в кулинарии, устроили мамам настоящий театр. Поздравить мам спектаклем ребятам предложила актриса Екатерина Волкова. На участие в проекте зарегистрировалось более 25 000 ребят изо всех уголков нашей страны и 1000 педагогов. Самыми театральными регионами оказались Ростовская, Свердловская, Владимирская области, а также из Красноярский и Алтайский края. Все спектакли были пронизаны словами любви и благодарности мамам.