Солнечногорск, Московская область, 29 ноября 2020, 11:57 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялась первая сессия нового потока флагманской программы «Наставничество». Впервые наставниками выступают не только победители и финалисты конкурса «Лидеры России», но и проектов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв». Участниками программы стали рекордные 226 человек — 113 наставнических пар — что является максимальным с момента открытия программы в 2018 году.
Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, первая встреча — знакомство наставников и наставляемых набора 2020 года — проходит в онлайн-формате.
Программа «Наставничество» — одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения победителей и финалистов проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году наставниками в программе стали не только «Лидеры России», но и победители и финалисты конкурсов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв».
В программе текущего года в качестве наставляемых участвуют молодые победители конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», в числе которых студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв». Впервые в качестве наставляемых к программе присоединились участники соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и победители форумных кампаний текущего года.
В честь старта нового потока программы команда учебного парусного судна «Крузенштерн» подняла флаг клуба Лидеров России «Эльбрус», в партнерстве с которым с 2018 года реализуется программа «Наставничество».
Капитан-наставник барка «Крузенштерн», участник проекта «Наставничество» Михаил Новиков во время общения с участниками программы отметил, что одним из правил наставничества является доверие и умение наладить контакт между наставником и наставляемым.
После установочной онлайн-сессии наставники начнут индивидуально работать с молодыми людьми и помогать им развивать профессиональные и личностные навыки, двигаться к достижению поставленных целей.
В программе участвует в качестве наставника победитель конкурса «Цифровой прорыв» Алексей Сальников из Хакасии: «Понял для себя, что делать первый шаг во всех начинаниях очень легко. Несколько таких шагов могут привести к колоссальному результату и уже ничего не сможет меня остановить. Вижу, что приношу пользу, а результаты окрыляют и дают новые силы».
От Северо-Западного федерального округа в программе участвует наставник из Санкт-Петербурга, победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Букин: «У меня накоплено большое количество знаний и опыта, которые я могу передать другим людям, я был эффективным наставником для своих сотрудников. Способен находить подходящие слова для пробуждения мотивации и развития в нужном направлении».
В качестве наставляемой в программе принимает участие Дарья Датченко из Ростова-на-Дону, победительница конкурса «Моя страна — Моя Россия». Она с командой реализует проект «Доступная еда» и адаптирует кафе и рестораны для слепых и слабовидящих людей с помощью мобильного приложения, которое содержит аудио версию меню всех кафе города и управляется голосовыми командами: «Участие в программе в роли наставляемой в первую очередь позволит мне вывести свой проект на новый уровень развития, ведь часто в работе взгляд «замыливается» и мы можем не заметить очевидных решений».
Обучение в рамках программы «Наставничество» потока 2020 года будет проходить более интенсивно, чем в предыдущие годы. Срок очных и заочных семинаров сокращен в два раза — до полугода. В рамках программы участников ждут вебинары, мастер-классы по повышению личной эффективности, наставляемые пройдут тестирование на выявление зон развития, а наставников научат коучинговому подходу в наставничестве. Для наставников и наставляемых разработаны специальный дистанционный курс, серия обучающих видео и деловая игра «Восхождение к цели».
В течение полгода планируется, что состоятся не только дистанционные сессии, но и, если позволит эпидемиологическая ситуация в Подмосковье, очные встречи в Мастерской управления «Сенеж».