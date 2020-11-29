Солнечногорск, Московская область, , 11:57 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялась первая сессия нового потока флагманской программы «Наставничество». Впервые наставниками выступают не только победители и финалисты конкурса «Лидеры России», но и проектов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв». Участниками программы стали рекордные 226 человек — 113 наставнических пар — что является максимальным с момента открытия программы в 2018 году.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, первая встреча — знакомство наставников и наставляемых набора 2020 года — проходит в онлайн-формате.

«В программе «Наставничество» мы проделали большой путь и продолжаем улучшать и дополнять методологию. За все время реализации программы ее участниками стали 214 человек. А сегодня прибавилось ещё 226! Мы отмечаем большой спрос от сторонних организаций на методологию программы. Поэтому планируем расширить ее контур и в 2021 году сделать из программы «Наставничество» комплексный продукт для дальнейшего масштабирования, — сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова, — Также в клубе «Эльбрус» очень много проектов, где Члены нашего сообщества выступают наставниками для школьников и студентов. На платформе «Россия — страна возможностей» существует каскад наставничества, поэтому, помимо того, что Лидеры помогают своим подопечным, у них также есть наставники, но уже федерального уровня, с которыми у победителей конкурса «Лидеры России» есть возможность взаимодействовать в течение года. Также клуб реализует проект «Завтрак с наставником», где члены сообщества могут задать наставникам конкурса вопросы в неформальной беседе. Я желаю всем найти человека, который сможет отдать вам, а вы поделиться своим опытом с ним».

Программа «Наставничество» — одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения победителей и финалистов проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году наставниками в программе стали не только «Лидеры России», но и победители и финалисты конкурсов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв».

В программе текущего года в качестве наставляемых участвуют молодые победители конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», в числе которых студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв». Впервые в качестве наставляемых к программе присоединились участники соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и победители форумных кампаний текущего года.

«В рамках нашей программы у наставников появляется возможность получать супервизию — опыт в области психологического консультирования наставляемого, анализа целесообразности тех или иных решений. Это позволит им самим профессионально расти и более качественно помогать в личностном развитии своим подопечным. Мы хотим, чтобы Мастерская управления «Сенеж» работала как школа подготовки наставников, чтобы методика подготовки наставничества тиражировалась по стране», — сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

В честь старта нового потока программы команда учебного парусного судна «Крузенштерн» подняла флаг клуба Лидеров России «Эльбрус», в партнерстве с которым с 2018 года реализуется программа «Наставничество».

"Тема наставничества определяется глубиной личностного роста, открытием новых возможностей в себе и общением с мастером. На учебных парусных судах Росрыболовства «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» наставничество прошло испытание временем. Благодаря наставничеству становится возможным реализация больших проектов. Сегодня мы подводим итоги удивительной экспедиции трех парусников Росрыболовства, плавание которых продолжалось около года и посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой отечественной войне», — сказал, обращаясь к слушателям программы капитан-наставник барка «Крузенштерн», участник проекта «Наставничество» Михаил Новиков.

Капитан-наставник барка «Крузенштерн», участник проекта «Наставничество» Михаил Новиков во время общения с участниками программы отметил, что одним из правил наставничества является доверие и умение наладить контакт между наставником и наставляемым.

«Зачастую, когда мы начинаем разговор о наставничестве в хорошо действующей команде людей, нам приводят в пример опытного капитана судна и его команды. Действительно, спустя многие века на флоте сохранена атмосфера наставничества, где она является ключевой. Курсанты, которые приходят на судно, сразу попадают под руководство наставников. В течение первых 10 дней базовые шаги в специальности они осуществляют под чутким руководством наставников. Таким образом, складывается следующая система: получил знания, продемонстрировал их наставнику и зафиксировал в специальном журнале, где содержатся все компетенции, полученные в ходе обучения. В жизни мы ищем наставника для себя, когда понимаем, что нужно сделать серьезный шаг в карьере, выйти на качественно иной уровень. Однако вместе с получением знаний, важно обращать внимание на образ мысли наставника, как он выстраивает систему достижения к цели, приближения к победе», — сказал, обращаясь к слушателям программы, капитан-наставник барка «Крузенштерн», участник проекта «Наставничество» Михаил Новиков.

После установочной онлайн-сессии наставники начнут индивидуально работать с молодыми людьми и помогать им развивать профессиональные и личностные навыки, двигаться к достижению поставленных целей.

В программе участвует в качестве наставника победитель конкурса «Цифровой прорыв» Алексей Сальников из Хакасии: «Понял для себя, что делать первый шаг во всех начинаниях очень легко. Несколько таких шагов могут привести к колоссальному результату и уже ничего не сможет меня остановить. Вижу, что приношу пользу, а результаты окрыляют и дают новые силы».

От Северо-Западного федерального округа в программе участвует наставник из Санкт-Петербурга, победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Букин: «У меня накоплено большое количество знаний и опыта, которые я могу передать другим людям, я был эффективным наставником для своих сотрудников. Способен находить подходящие слова для пробуждения мотивации и развития в нужном направлении».

В качестве наставляемой в программе принимает участие Дарья Датченко из Ростова-на-Дону, победительница конкурса «Моя страна — Моя Россия». Она с командой реализует проект «Доступная еда» и адаптирует кафе и рестораны для слепых и слабовидящих людей с помощью мобильного приложения, которое содержит аудио версию меню всех кафе города и управляется голосовыми командами: «Участие в программе в роли наставляемой в первую очередь позволит мне вывести свой проект на новый уровень развития, ведь часто в работе взгляд «замыливается» и мы можем не заметить очевидных решений».

Обучение в рамках программы «Наставничество» потока 2020 года будет проходить более интенсивно, чем в предыдущие годы. Срок очных и заочных семинаров сокращен в два раза — до полугода. В рамках программы участников ждут вебинары, мастер-классы по повышению личной эффективности, наставляемые пройдут тестирование на выявление зон развития, а наставников научат коучинговому подходу в наставничестве. Для наставников и наставляемых разработаны специальный дистанционный курс, серия обучающих видео и деловая игра «Восхождение к цели».

В течение полгода планируется, что состоятся не только дистанционные сессии, но и, если позволит эпидемиологическая ситуация в Подмосковье, очные встречи в Мастерской управления «Сенеж».