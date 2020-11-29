Минск, , 11:55 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 29 ноября выявили 135 008 носителей коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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113 375 пациентов с подтвержденным инфицированием коронавирусом выздоровели, 1151 человек скончался от осложнений болезни, вызванной коронавирусом.

За весь период эпидемии в стране провели 3 253 148 тестирований на коронавирус.

За сутки в республике подтвердили 1684 новых случая инфицирования коронавирусом, 1920 человек выздоровели, восемь — скончались. В стране за минувшие сутки провели 32 353 теста на коронавирус.

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