Волгоград, , 11:41 — REGNUM В Волгоградской области 29 ноября выявлено 244 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на одного меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений на фоне инфекции скончались ещё пять человек.

Врач и пациент Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 26 тыс. 924 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 25 тыс. 522 человека, в том числе 223 выписаны за сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, в регионе скончались уже 305 пациентов с подтверждённым положительным тестом на инфекцию.