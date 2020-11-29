Челябинск, , 11:21 — REGNUM В Челябинской области к 29 ноября выявлено ещё 12 умерших пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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От COVID-19 умерли шесть человек. Среди них 54-летний и 73-летний мужчины и женщины 74, 85, 86 и 89 лет. Ещё шесть граждан скончались от других заболеваний. У 65-летней женщины были алкогольный цирроз печени и отёк головного мозга, у 86-летней — сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, у 70-летней — острый инфаркт миокарда и кардиогенный шок, у 88-летней — хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь, у 65-летней — ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, а у 82-летнего мужчины — сенильная дегенерация головного мозга и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии от ковида в регионе скончались 294 пациента. Ещё 578 ушли из жизни от других заболеваний.