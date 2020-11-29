Киев, , 09:28 — REGNUM 12 978 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 выявили на Украине в минувшие сутки, сообщил 29 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

Палата для больных COVID-19. Украина (сс) Mstyslav Chernov

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За минувшие сутки был госпитализирован в медицинские учреждения 1561 инфицированный коронавирусной инфекцией.

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За весь период пандемии выявили 722 679 случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 339 378 человек (4243 за сутки), скончались 12 213 человек (120 человек за сутки).

Максимальное количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили в Киеве (1740), Одесской области (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782).

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