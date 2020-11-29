Бишкек, , 09:18 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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До 72 427 увеличилась численность выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 за весь период пандемии. 63 789 носителей коронавируса выздоровели (382 человека за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией скончались 1266 (четыре человека за сутки).

На данный момент в условиях стационаров лечение получают 2840 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, 3760 пациентов лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки выявили четырнадцать случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников. Пять медработников были выписаны из стационаров медицинских учреждений, один — завершил соблюдение домашней самоизоляции.

На текущий момент в республике было выявлено 3893 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 3593 из которых — выздоровели.