Нью-Дели, , 07:43 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9,39 млн, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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По его данным, за 28 ноября в Индии выявили 41 810 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявили 9 392 919 зараженных коронавирусом нового типа.

При этом в настоящее время в Индии числится 453 956 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздороветь в стране уже смогли 8 802 267 человек. Еще 136 696 пациентов с болезнью не справились и скончались. Отмечается, что в последнее время наиболее интенсивный рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в столице страны Нью-Дели.