Кито, , 05:53 — REGNUM В Эквадоре общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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В частности, за 28 ноября в стране подтвердили 1375 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Эквадоре выявили 190 909 зараженных коронавирусом нового типа.

Также за минувшие сутки в республике скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 13 371. Отмечается, что наиболее пострадавшим является столичный регион Кито. На него приходится около трети всех подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа.