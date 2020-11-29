Сеул, , 04:55 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 450 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 413 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что впервые за прошедшие три дня число выявленных инфицированных за сутки опустилось ниже 500. При этом центр не исключает, что это просто связано с уменьшением количества ежедневно проводимых тестов на выходных днях.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 33 824 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 28 ноября в республике скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее выросло до 523 человек.