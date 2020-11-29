Оттава, , 04:19 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 360 тысяч человек, передает телеканал CTV.

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Сообщается, что всего с начала пандемии на канадской территории выявили 364 810 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в Канаде уже стали 11 976 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 ноября в Канаде число зараженных коронавирусом превысило 350 тысяч человек. Также отмечалось, что канадские власти намерены начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в январе 2021 года.