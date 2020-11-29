Анкара, , 02:26 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 30 103 человека, сообщает пресс-служба турецкого минздрава.

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По данным ведомства, общее число выявленных пациентов с COVID-19, проявляющих симптомы заболевания, выросло до 487 912. Из них уже выздоровели 396 227 человек. Отмечается, что в настоящее время 4903 пациента с коронавирусной инфекцией в Турции находятся в критическом состоянии.

Также за 28 ноября на территории республики скончались еще 182 заболевших COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в Турции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли 13 373 человека.