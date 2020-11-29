Багдад, , 01:43 — REGNUM В Ираке за минувшие сутки выявили 1606 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Отмечается, что это самое низкое число выявленных за сутки зараженных с июля 2020 года. Всего в Ираке выявили с начала пандемии 548 821 инфицированного SARS-CoV-2. Также за 28 ноября на иракской территории скончались еще 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Ираке выросло до 12 200 человек.

Также за прошедшие сутки в Ираке выздоровели еще 2240 пациентов. Всего в стране с болезнью уже справились 478 537.